Ринат Ахметов: «Шахтер» обязательно приедет в Мариуполь
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию с несостоявшейся накануне встречей 7-го тура украинской премьер-лиги между «Мариуполем» и киевским «Динамо».
- Как я оцениваю действия Динамо? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент Динамо или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: Шахтер очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник, - цитирует Ахметова Football.ua.
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