Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ринат Ахметов: «Шахтер» обязательно приедет в Мариуполь

Комментарии

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию с несостоявшейся накануне встречей 7-го тура украинской премьер-лиги между «Мариуполем» и киевским «Динамо».

- Как я оцениваю действия Динамо? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент Динамо или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: Шахтер очень ждет этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник, - цитирует Ахметова Football.ua.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Суркис: Если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь – получается, я трус?Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему команда не прибыла на гостевой матч чемпионата Украины против «Мариуполя».Ярмоленко прошел медосмотр в «Боруссии»Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко успешно прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport Arena.Андрей Ярмоленко: Я перехожу в «Боруссию»? Не верьтеПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не подтвердил информацию о том, что он перейдет в дортмундскую «Боруссию».«Шахтер» обыграл «Верес» и вышел в лидеры УПЛМатч седьмого тура чемпионата Украины между ровенским «Вересом» и донецким «Шахтером» завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1.Украинский журналист: «Боруссия» купит Ярмоленко за 25 миллионов евро, он улетел в ДортмундПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко станет игроком дортмундской «Борусиии», утверждает главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков.
Теннис
Россияне Музаев и Карацев выиграли Универсиаду в мужском парном теннисном турнире
Художественная гимнастика
Бравикова завоевала золото Универсиады в художественной гимнастике в многоборье, Селезнева заняла второе место
Футбол
Роберто Манчини: Я очень доволен результатами «Зенита» в первой части чемпионата
Волейбол
Российские волейболисты вышли в финал Универсиады, обыграв японцев
все новости
Мариуполь
Мариуполькалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости