Евгений Гинер: Будогосский должен уйти

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поражение армейцев от «Ахмата» в восьмом туре РФПЛ, а также поделился мнением о судействе в российском чемпионате.

«Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, — настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьезных международных соревнованиях, это о многом говорит.

Арбитры целенаправленно ошибаются в пользу ЦСКА? Нет, дело не в этом. Если бы это было только по отношению к ЦСКА, я бы пообщался с Виталием Леонтьевичем Мутко и так далее. Но я смотрел много матчей, и мне непонятно, что творят судьи. Некомпетенция арбитров? Знаете, некоторых из наших судей у меня язык не повернется назвать некомпетентными. Это профессионалы высочайшего уровня. Но когда арбитр ФИФА начинает с 25-й минуты делать замечания о недопустимости затяжки времени, а желтую карточку за это дает только на последних минутах, возникают вопросы. Вы знаете, что я не являюсь любителем объяснять поражения судейскими ошибками. Надо забивать больше, играть лучше и так далее.

Однако, то, что сейчас происходит — за гранью. Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи. Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться. Понимаю еще, когда оплошности допускает молодой арбитр, он волнуется. Но такой судья ошибается в обе стороны, ему необходимо время, чтобы адаптироваться на высоком уровне, его могут отправить подучиться в ФНЛ или во вторую лигу. Но что происходит с опытными судьями, которые еще и абсолютно безнаказанны? Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне не понятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит», — цитирует Гинера Bobsoccer.