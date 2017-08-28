Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард1 : 1Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о тенденции на четверные прыжки.

– В группе Этери Тутберидзе появилась девочка, которая исполняет четверные прыжки. Это происходит благодаря обновлению тренерских методик или расширению границ человеческих возможностей? И где в таком случае предел?
– Предела нет. Человек учится, пока он живет. Пока он живет, он развивается. Когда он развивается, он придумывает что-то новое.

20 лет назад мы не знали, как прыгать тройной. Но когда мы узнали, начали узнавать, как прыгать четверной - что для этого нужно делать, как тренироваться, сколько бегать, прыгать, как закачивать голеностопы.

Сейчас появляются уникумы, которые способны это делать. Дети вообще могут больше, чем мы, на каком-то другом, интуитивном уровне. Мальчики в сейчас прыгают пять разных четверных прыжков. Еще четыре года назад это нельзя было представить. Раньше кто-то прыгал лутц, кто-то пробовал флип, а теперь прыгают все пять прыжков. Но это не предел, потому что можно прыгать каскад 4-3, а можно 3-4. Но пока в правилах не прописано, что за каскад 3-4 можно получить больше баллов.

Мы с Лешей Ягудиным в свое время пробовали такие вещи, но они связаны с риском травмы. Сейчас появились спортсмены, которые очень легкие, очень тоненькие, им это дается. Все идет к тому, что через год начнут прыгать каскады 4-4.

Ягудин пробовал исполнять прыжок в 4,5 оборота, потому что у него был абсолютный аксель, но это очень сложный прыжок, с него очень тяжело приземлиться прямо, можно просто разбиться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Тарасова: Ильиных и Шибнев очень хорошо смотрятся и хорошо работаютЗаслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Елена Ильина проводит тренировки в паре с Антоном Шибневым.Татьяна Тарасова: Поживем увидим, каким будет сотрудничество Сотниковой и ПлющенкоЗаслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала начало работы олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой с Евгением Плющенко.Татьяна Тарасова: Меня не интересуют высказывания Родниной. Я вообще не воспринимаю ееИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что она думает о критике со стороны Ирины Родниной.Скандал в фигурном катании: Ирина Роднина vs Татьяна ТарасоваСкандал в фигурном катании: Ирина Роднина vs Татьяна ТарасоваТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что нерегулярно следит за своим любимым видом спорта.Татьяна Тарасова: Я очень благодарна Жене за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкойЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!
Футбол
Евгений Гинер: Будогосский должен уйти
Футбол
Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»
Художественная гимнастика
Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина
все новости
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасовавсе новости