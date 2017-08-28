Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о тенденции на четверные прыжки.

– В группе Этери Тутберидзе появилась девочка, которая исполняет четверные прыжки. Это происходит благодаря обновлению тренерских методик или расширению границ человеческих возможностей? И где в таком случае предел?

– Предела нет. Человек учится, пока он живет. Пока он живет, он развивается. Когда он развивается, он придумывает что-то новое.

20 лет назад мы не знали, как прыгать тройной. Но когда мы узнали, начали узнавать, как прыгать четверной - что для этого нужно делать, как тренироваться, сколько бегать, прыгать, как закачивать голеностопы.

Сейчас появляются уникумы, которые способны это делать. Дети вообще могут больше, чем мы, на каком-то другом, интуитивном уровне. Мальчики в сейчас прыгают пять разных четверных прыжков. Еще четыре года назад это нельзя было представить. Раньше кто-то прыгал лутц, кто-то пробовал флип, а теперь прыгают все пять прыжков. Но это не предел, потому что можно прыгать каскад 4-3, а можно 3-4. Но пока в правилах не прописано, что за каскад 3-4 можно получить больше баллов.

Мы с Лешей Ягудиным в свое время пробовали такие вещи, но они связаны с риском травмы. Сейчас появились спортсмены, которые очень легкие, очень тоненькие, им это дается. Все идет к тому, что через год начнут прыгать каскады 4-4.

Ягудин пробовал исполнять прыжок в 4,5 оборота, потому что у него был абсолютный аксель, но это очень сложный прыжок, с него очень тяжело приземлиться прямо, можно просто разбиться.