Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард1 : 1Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом сборной Украины рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Ярмоленко обойдется «Боруссии» в 25 миллионов евро. В команде он заменит ушедшего в «Барселону» Усмана Дембеле.

В текущем сезоне Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Официально: Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сумма отступных – 400 млн евро (видео)Форвард сборной Франции Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.Бывший нападающий «Тосно» стал игроком петербургского «Динамо»Нападающий Павел Киреенко стал игроком «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Бывший защитник «Динамо» Чичерин вернулся в «Енисей»Защитник Никита Чичерин подписал контракт с «Енисеем», сообщается на официальном сайте красноярского клуба.Ринат Ахметов: «Шахтер» обязательно приедет в МариупольПрезидент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию с несостоявшейся накануне встречей 7-го тура украинской премьер-лиги между «Мариуполем» и киевским «Динамо».Игорь Суркис: Если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь – получается, я трус?Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему команда не прибыла на гостевой матч чемпионата Украины против «Мариуполя».
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!
Футбол
Евгений Гинер: Будогосский должен уйти
Футбол
Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»
Художественная гимнастика
Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы