Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)

Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение с 27-летним форвардом сборной Украины рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Ярмоленко обойдется «Боруссии» в 25 миллионов евро. В команде он заменит ушедшего в «Барселону» Усмана Дембеле.

В текущем сезоне Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.