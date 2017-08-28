Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)
Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии
Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Соглашение с 27-летним форвардом сборной Украины рассчитано до 2021 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Ярмоленко обойдется «Боруссии» в 25 миллионов евро. В команде он заменит ушедшего в «Барселону» Усмана Дембеле.
В текущем сезоне Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
➡️ Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund 👉 https://t.co/YbpNWXAC6Y pic.twitter.com/F9fhIRCpgJ— Borussia Dortmund (@BVB) 28 августа 2017 г.
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