Бывший нападающий «Тосно» стал игроком петербургского «Динамо»
Источник: ФК «Динамо СПб»Комментарии
Нападающий Павел
Киреенко стал игроком «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского
клуба.
Киреенко выступал за «Тосно» с 2016 по 2017 год. В составе
команды из Ленинградской области он провел 15 матчей и забил 2 гола.
Напомним, «Динамо СПб» с 22 очками занимает третье место в
турнирной таблице ФНЛ. Лидируют «Крылья Советов», в активе которых 25 баллов.
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