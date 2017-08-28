Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард1 : 1Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший нападающий «Тосно» стал игроком петербургского «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

Нападающий Павел Киреенко стал игроком «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Киреенко выступал за «Тосно» с 2016 по 2017 год. В составе команды из Ленинградской области он провел 15 матчей и забил 2 гола.

Напомним, «Динамо СПб» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Лидируют «Крылья Советов», в активе которых 25 баллов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Официально: Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сумма отступных – 400 млн евро (видео)Форвард сборной Франции Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию» (фото)Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.Бывший защитник «Динамо» Чичерин вернулся в «Енисей»Защитник Никита Чичерин подписал контракт с «Енисеем», сообщается на официальном сайте красноярского клуба.«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Динамо СПб» обыграло «Химки» благодаря голу КоротаеваВ матче 10-го тура Первенстве ФНЛ «Динамо СПб» в гостях одержало победу над «Химками» со счетом 1:0.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!
Футбол
Евгений Гинер: Будогосский должен уйти
Футбол
Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»
Художественная гимнастика
Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы