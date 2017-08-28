Бывший нападающий «Тосно» стал игроком петербургского «Динамо»

Нападающий Павел Киреенко стал игроком «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Киреенко выступал за «Тосно» с 2016 по 2017 год. В составе команды из Ленинградской области он провел 15 матчей и забил 2 гола.

Напомним, «Динамо СПб» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Лидируют «Крылья Советов», в активе которых 25 баллов.