«Торпедо» не сможет рассчитывать на Муршака до середины октября

Нападающий нижегородского «Торпедо» Ян Муршак пропускает начало сезона из-за травмы, он вернется в строй в середине октября, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Словенец не сыграл в первых трех матчах сезона КХЛ. Однолетний контракт с «Торпедо» он подписал в мае.

«Муршак пропускает начало сезона из-за травмы, возвращение форварда в строй ожидается в середине октября», - сказал источник.

Всего на счету Муршака 223 матча в КХЛ за ЦСКА и «Амур», в которых он забросил 54 шайбы и сделал 84 результативные передачи.