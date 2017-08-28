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«Торпедо» не сможет рассчитывать на Муршака до середины октября

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий нижегородского «Торпедо» Ян Муршак пропускает начало сезона из-за травмы, он вернется в строй в середине октября, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Словенец не сыграл в первых трех матчах сезона КХЛ. Однолетний контракт с «Торпедо» он подписал в мае.

«Муршак пропускает начало сезона из-за травмы, возвращение форварда в строй ожидается в середине октября», - сказал источник.

Всего на счету Муршака 223 матча в КХЛ за ЦСКА и «Амур», в которых он забросил 54 шайбы и сделал 84 результативные передачи.

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