КХЛ признала Сергея Широкова лучшим нападающим недели
Источник: КХЛКомментарии
Нападающий СКА Сергей
Широков признан лучшим нападающим первой недели в КХЛ.
Лучшим вратарем стал Доминик Фурх из «Авангарда», лучшим
защитником –
Иван Верещагин из «Сибири», лучшим новичком – Эли Толванен из «Йокерита».
Напомним, Широков в 4 матчах армейцев в сезоне-2017/18
набрал 6 (4+2) очков. СКА с 11 очками возглавляет таблицу западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».
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