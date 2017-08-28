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КХЛ признала Сергея Широкова лучшим нападающим недели

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Сергей Широков признан лучшим нападающим первой недели в КХЛ.

Лучшим вратарем стал Доминик Фурх из «Авангарда», лучшим защитником – Иван Верещагин из «Сибири», лучшим новичком – Эли Толванен из «Йокерита».

Напомним, Широков в 4 матчах армейцев в сезоне-2017/18 набрал 6 (4+2) очков. СКА с 11 очками возглавляет таблицу западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 2 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

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