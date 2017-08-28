КХЛ признала Сергея Широкова лучшим нападающим недели

Шедевр Широкова, хет-трик Толванена и бой Кулды. Лучшие моменты недели в КХЛ

Шедевр Широкова, хет-трик Толванена и бой Кулды. Лучшие моменты недели в КХЛ «Советский спорт» собрал самые зрелищные моменты первой недели регулярного чемпионата КХЛ.