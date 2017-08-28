Таски потребуется на восстановление 10-12 дней

Борис Ротенберг: Переход в «Рубин»? Ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ

Борис Ротенберг: Переход в «Рубин»? Ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию об интересе казанского «Рубина»

Нападающий «Ахмата» после матча с ЦСКА дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Леонардо Лима: Сравнения с Бэйлом? Скорость – мое сильное качество Нападающий «Ахмата» после матча с ЦСКА дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поражение армейцев от «Ахмата» в восьмом туре РФПЛ, а также поделился мнением о судействе в российском чемпионате.

Евгений Гинер: Будогосский должен уйти Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поражение армейцев от «Ахмата» в восьмом туре РФПЛ, а также поделился мнением о судействе в российском чемпионате.