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Таски потребуется на восстановление 10-12 дней

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

У защитника «Спартака» Сердара Таски, получившего травму в выездном матче 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:0), выявлено небольшое повреждение мышц бедра, сообщается на официальном сайте красно-белых.

По мнению медицинского штаба клуба, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят от десяти до двенадцати дней.

После игры со «СКА-Хабаровск» главный тренер Массимо Каррера дал игрокам четыре выходных. К тренировочному процессу команда вернется в пятницу.

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