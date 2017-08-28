Липницкая завершила профессиональную карьеру в 19 лет

Российская фигуристка Юлия Липницкая завершает спортивную карьеру. Об этом сообщила ее мама – Диниела Липницкая.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии.

Мы благодарны компании «Телеспорт», что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», – цитирует Даниелу Липницкую ТАСС.

Напомним, 19-летняя спортсменка является чемпионкой Олимпийских Игр в Сочи. Также россиянка выигрывала серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы 2014 года и серебро финала Гран-при 2013 года.