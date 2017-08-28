Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард1 : 1Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Ротенберг: Переход в «Рубин»? Ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию об интересе казанского «Рубина».

«В действительности ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ. Главный тренер Юрий Семин рассчитывает на меня и хочет, чтобы я продолжал карьеру в «Локомотиве». Того же хочу и я. Эти слова прозвучали во время нашего разговора с главным тренером. Признателен Юрию Павловичу за эту оценку. Заверил его, что отдам все силы на благо команды.

У «Локомотива» успешный старт, в коллективе – единство, и я очень дорожу достижениями команды и клуба. Впереди у нас много работы!», – цитирует игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что нынешний наставник «Рубина» Курбан Бердыев знаком с футболистом по работе в «Ростове».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экс-наставник «Манчестер Сити»: У Санчеса много вопросов. Он собирается уйтиЭкс-наставник «Манчестер Сити»: У Санчеса много вопросов. Он собирается уйтиБывший наставник «Манчестер Сити» Стюарт Пирс высказался о проблемах лондонского «Арсенала».Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур отправился в Рим на медосмотр для перехода в «Зенит», сообщает в своем аккаунте в твиттере французская журналистка Дахбиа Хаттаби.«Порту» отказался продавать Браими в «Спартак» за 25 миллионов евро«Порту» отказался от предложения «Спартака» по полузащитнику Ясину Браими. Об этом сообщают португальские СМИ.Зоран Тошич: Я договорился о переходе в «Партизан»Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что в скором времени он станет игроком «Партизана».«Ньюкасл» интересуется защитником «Краснодара»Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес попал в сферу интересов английского «Ньюкасла».
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Сейчас мальчики прыгают пять разных четверных. Это невероятно!
Футбол
Евгений Гинер: Будогосский должен уйти
Футбол
Абденнур вылетел в Рим, где пройдет медосмотр для «Зенита»
Художественная гимнастика
Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Борис Ротенберг
Борис Ротенбергвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы