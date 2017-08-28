Борис Ротенберг: Переход в «Рубин»? Ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию об интересе казанского «Рубина».

«В действительности ситуация выглядит проще, чем подается в СМИ. Главный тренер Юрий Семин рассчитывает на меня и хочет, чтобы я продолжал карьеру в «Локомотиве». Того же хочу и я. Эти слова прозвучали во время нашего разговора с главным тренером. Признателен Юрию Павловичу за эту оценку. Заверил его, что отдам все силы на благо команды.

У «Локомотива» успешный старт, в коллективе – единство, и я очень дорожу достижениями команды и клуба. Впереди у нас много работы!», – цитирует игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что нынешний наставник «Рубина» Курбан Бердыев знаком с футболистом по работе в «Ростове».

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