ЦСКА и «Тосно» проведут 4 сентября товарищеский матч
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Во время паузы в чемпионате России ЦСКА и «Тосно» проведут товарищескую встречу, сообщается на официальном сайте армейцев.
Игра пройдет 4 сентября на столичном стадионе «Октябрь», начало - в 16:00.
Футболисты ЦСКА
после домашнего матча с «Ахматом» (0:1) получили три выходных. Команда соберется
на базе 31 августа без игроков, вызванных в сборные - Марио Фернандеса, Бибраса
Натхо, Георгия Миланова, Аарона Оланаре и Федора Чалова.
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