ЦСКА и «Тосно» проведут 4 сентября товарищеский матч

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поражение армейцев от «Ахмата» в восьмом туре РФПЛ, а также поделился мнением о судействе в российском чемпионате.

Евгений Гинер: Будогосский должен уйти Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал поражение армейцев от «Ахмата» в восьмом туре РФПЛ, а также поделился мнением о судействе в российском чемпионате.