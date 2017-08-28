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ЦСКА и «Тосно» проведут 4 сентября товарищеский матч

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Во время паузы в чемпионате России ЦСКА и «Тосно» проведут товарищескую встречу, сообщается на официальном сайте армейцев.

 Игра пройдет 4 сентября на столичном стадионе «Октябрь», начало - в 16:00.

Футболисты ЦСКА после домашнего матча с «Ахматом» (0:1) получили три выходных. Команда соберется на базе 31 августа без игроков, вызванных в сборные - Марио Фернандеса, Бибраса Натхо, Георгия Миланова, Аарона Оланаре и Федора Чалова.


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