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Официально: Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сумма отступных – 400 млн евро (видео)

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Форвард сборной Франции Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых. 

Отмечается, что соглашение игрока, который был куплен у дортмундской «Боруссии» за 105 мон евро, рассчитано на 5 лет.

 

 

Также официальный сайт каталонского клуба сообщает, что сумма отступных составила 400 млн евро.

Напомним, в стан немецкой команды 19-летний хавбек перебрался летом 2016 года. За это время Дембеле провел 50 матчей, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи.

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