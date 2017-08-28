Официально: Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сумма отступных – 400 млн евро (видео)

Форвард сборной Франции Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отмечается, что соглашение игрока, который был куплен у дортмундской «Боруссии» за 105 мон евро, рассчитано на 5 лет.

Также официальный сайт каталонского клуба сообщает, что сумма отступных составила 400 млн евро.

Напомним, в стан немецкой команды 19-летний хавбек перебрался летом 2016 года. За это время Дембеле провел 50 матчей, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи.