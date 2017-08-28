Официально: Дембеле подписал контракт с «Барселоной», сумма отступных – 400 млн евро (видео)
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Форвард сборной Франции Усман Дембеле подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Отмечается, что соглашение игрока, который был куплен у дортмундской «Боруссии» за 105 мон евро, рассчитано на 5 лет.
🔵🔴 #DembeleDay— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 28 августа 2017 г.
👍 @Dembouz ya ha firmado su contrato como nuevo jugador del Barça pic.twitter.com/etTE4YjwL3
Также официальный сайт каталонского клуба сообщает, что сумма отступных составила 400 млн евро.
Напомним, в стан немецкой команды 19-летний хавбек перебрался летом 2016 года. За это время Дембеле провел 50 матчей, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи.
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