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Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года за допинг

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Неоднократный призер чемпионата России по спортивной ходьбе Светлана Васильева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда от 4 августа 2017 года спортсменка Светлана Васильева (спортивная ходьба, Чувашия, Мордовия) обвиняется в нарушении п. 32.2 (b) «Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода» Антидопинговых правил ИААФ. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года с 13 декабря 2016 года за отклонения в паспорте крови. Результаты спортсменки с 18 октября 2011 по 14 июля 2013 года и с 24 мая по 12 декабря 2016 года подлежат аннулированию», - сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

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