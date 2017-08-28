Александр Атаманенко: Популярность «Спартака» и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о рекламе, размещенной на форме команды.

- Следует учитывать важный момент - наш клуб участвует в еврокубках, поэтому форма команды, и футболка прежде всего, является очень важным рекламным инвентарем с точки зрения продвижения брендов наших партнеров и оценки УЕФА на соответствие финансовому fair play. Нам приходится принимать комплексные решения при размещении брендов наших партнеров. Именно этим комплексным решением вызвано количество рекламы на форме.

Если говорить о количестве рекламы на футболке, мне кажется, что хуже, когда на футболке совсем нет рекламы из- за отсутствия у клуба спонсоров или спонсор только один. В нашем случае популярность клуба и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами, по их привлечению и удержанию. Мы понимаем, что нужно сохранять баланс по количеству рекламы. Следует отметить, что у нас продан весь рекламный инвентарь, в том числе это касается и мест для рекламы на экипировке спортсменов, - передает слова Атаманенко ТАСС.

Напомним, после восьми туров чемпионата России «Спартак, набрав девять очков, занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

На групповом этапе в Лиге чемпионов красно-белые сыграют против «Ливерпуля», «Севильи» и «Марибора». Первые игры состоятся 12/13 сентября.