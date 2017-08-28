«Крылья Советов» подписали новый контракт с Надсоном

«Крылья Советов» подписали соглашение с защитником Жозе Надсоном, сообщается на официальном сайте самарцев.

Бразилец уже выступал за «Крылья» с 2013 года и провел за это время 90 игр за основной состав. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Надсон, пропустивший по семейным обстоятельствам предсезонные сборы и старт первенства ФНЛ, приступил к тренировкам с командой две недели назад.

«Меня все устраивает в Самаре. Хороший город, отличная атмосфера в команде и на трибунах стадиона. Болельщики всегда поддерживают «Крылья» и любят свой клуб. За эти годы «Крылья Советов» и Самара стали родными и для меня. Благодарен клубу и тренеру за доверие. Постараюсь быть максимально полезен своей команде», - сказал защитник.