Александр Горшков: В Федерации фигурного катания нет информации об уходе Липницкой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что у организации нет информации о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру.

«В Федерации фигурного катания на коньках России такой информации (об уходе Юлии Липницкой из спорта) нет», - заявил Горшков в интервью РБК.

Ранее мать Юлии Липницкой рассказала, что российская фигуристка завершает свою спортивную карьеру.