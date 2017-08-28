Александр Горшков: В Федерации фигурного катания нет информации об уходе Липницкой
Источник: РБККомментарии
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что у организации нет информации о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру.
«В Федерации фигурного катания на коньках России такой информации (об уходе Юлии Липницкой из спорта) нет», - заявил Горшков в интервью РБК.
Ранее мать Юлии Липницкой рассказала, что российская фигуристка завершает свою спортивную карьеру.
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