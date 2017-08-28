Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард4 : 2Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Горшков: В Федерации фигурного катания нет информации об уходе Липницкой

Источник:  РБККомментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, что у организации нет информации о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру.

«В Федерации фигурного катания на коньках России такой информации (об уходе Юлии Липницкой из спорта) нет», - заявил Горшков в интервью РБК.

Ранее мать Юлии Липницкой рассказала, что российская фигуристка завершает свою спортивную карьеру.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как Юля Липницкая в глазах чиновников превратилась в «отработанный материал»Как Юля Липницкая в глазах чиновников превратилась в «отработанный материал»Возмущение и негодование – только такой может быть реакция на то, как олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую проводили из спорта.Татьяна Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать боротьсяОлимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру.Этери Тутберидзе: Липницкая могла уйти из спорта гораздо раньшеЭтери Тутберидзе, бывший тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру.Татьяна Тарасова: Липницкая ушла три года назад, и мы ничего не потерялиИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру.Липницкая завершила профессиональную карьеру в 19 летРоссийская фигуристка Юлия Липницкая завершает спортивную карьеру. Об этом сообщила ее мама - Диниела Липницкая.
Волейбол
Российские волейболистки выиграли золото летней Универсиады в Тайбэе
Фигурное катание
Александр Горшков: В Федерации фигурного катания нет информации об уходе Липницкой
Футбол
Александр Атаманенко: Популярность «Спартака» и его спортивные результаты упрощают работу со спонсорами
Легкая атлетика
Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года за допинг
все новости
Александр Горшков
Александр Горшковвсе новости
Юлия Липницкая
Юлия Липницкаявсе новости