Российские волейболистки выиграли золото летней Универсиады в Тайбэе

Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Японии в финале всемирной летней Универсиады.

Встреча, которая состоялась в китайском Тайбэе, завершилась со счетом 3:1.

Весомый вклад в победу своей команды внесла Наталья Кроткова, набравшая 22 балла. Еще 16 очков на счету Алины Панковой, а 14 – у Ангелины Лазаренко.

Добавим, что бронзовые медали достались сборной Украине, которая обыграла команду из Тайваня (3:1).

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Китай)

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Россия – Япония – 3:1 (25:18, 17:25, 25:22, 25:22)