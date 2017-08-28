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«Сибирь» потерпела первое поражение в чемпионате, уступив «Торпедо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила «Торпедо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Йонас Энлунд и Александр Шаров, у гостей - Геннадий Столяров, Денис Паршин и Егор Дугин.

Команда из Новосибирска потерпела первое поражение в четырех играх, нижегородцы в трех матчах одержали две победы.

1 сентября «Сибирь» сыграет на выезде со «Слованом», а «Торпедо» 30 августа встретится в гостях с «Барысом».

Матч

Сибирь - Торпедо - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Энлунд (Санников), 3:03 (1:0). Столяров (Паршин, Григорьев), 30:39 (1:1). Шаров 37:58 (2:1). Паршин 40:14 (2:2). Дугин 47:37 (2:3).

Место и дата

28 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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