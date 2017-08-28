«Сибирь» потерпела первое поражение в чемпионате, уступив «Торпедо»

«Сибирь» дома уступила «Торпедо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Йонас Энлунд и Александр Шаров, у гостей - Геннадий Столяров, Денис Паршин и Егор Дугин.

Команда из Новосибирска потерпела первое поражение в четырех играх, нижегородцы в трех матчах одержали две победы.

1 сентября «Сибирь» сыграет на выезде со «Слованом», а «Торпедо» 30 августа встретится в гостях с «Барысом».