«Зенит-Казань» победил АСК на этапе Кубка России в Петербурге

Казанский «Зенит» стартовал на предварительном этапе Кубка России имени Константина Ревы с победы над нижегородским АСК в трех партиях (25:15, 25:17, 25:23).

Команды выступают в группе А, куда также попали «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Динамо-ЛО». Игры предварительного этапа в этом квартете проходят в Петербурге.

29 августа «Зенит-Казань» встретится с петербургскими одноклубниками, а АСК сыграет с «Динамо-ЛО».

Напомним, в предварительном этапе Кубка России участвуют 24 команды, разбитых на 6 групп. Первая стадия турнира проходит в два круга. По ее итогам в полуфинальный этап выйдут 13 команд. Одна из них по результатам конкурса получит право на проведение «Финала четырех» и будет освобождена от участия в этом раунде турнира.

Три последних розыгрыша Кубка России выиграл «Зенит-Казань».