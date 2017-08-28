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Татьяна Тарасова: Липницкая ушла три года назад, и мы ничего не потеряли

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Юлия Липницкая завершила карьеру.

- Ей (режиссер Стивен) Спилберг писал, а вам Спилберг писал? А ей писал. Понимаете, она в 19 лет заслужила этого, что же плохого? Что вы хотели у меня узнать, что я должна такого сказать, чтобы народ умер? Мы три года ничего не теряли, мы же три года без нее. Или она вчера ушла или сегодня? Вы не смотрите телевизор? Ее три года не было. У нас сейчас Женя (Медведева) чемпионка.

Вы что так беспокоитесь? Вы ей пожелайте таких же успехов в жизни, какие у нее были в спорте. Проводите ее по-человечески – это ваша профессия. Пожелайте ей дальнейшего исполнения ее желаний. Она молодой человек, уже прошедший Олимпийские игры. Олимпийская чемпионка, - передает слова Тарасовой «Р-Спорт».

Ранее мать Юлии Липницкой рассказала, что российская фигуристка завершает свою спортивную карьеру.

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