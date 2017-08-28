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Константин Генич: Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о переходе украинского форварда Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

«Наконец-то! Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе! Отличный ход», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется немецкому клубу в 25 миллионов евро.

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