Константин Генич: Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе

Игорь Суркис: Если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь – получается, я трус?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему команда не прибыла на гостевой матч чемпионата Украины против «Мариуполя».