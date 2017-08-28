Константин Генич: Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о переходе украинского форварда Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».
«Наконец-то! Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе! Отличный ход», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Наконец-то! Ярмоленко давно заслужил поиграть в Европе! Отличный ход👍🏻⚽️ https://t.co/5sJYJlTuhs— Константин Генич (@GenichK) 28 августа 2017 г.
Напомним, соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 2021 года.
Ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется немецкому клубу в 25 миллионов евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически