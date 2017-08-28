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«Спартак» потерпел третье поражение в сезоне, уступив «Авангарду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома взял верх над «Спартаком» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Валентин Пьянов, Андре Петерссон, Кирилл Семенов и Петр Хохряков, у гостей - Евгений Орлов и Александр Хохлачев.

Красно-белые в четырех матчах потерпели три поражения, омичи одержали четыре победы.

1 сентября «Авангард» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Спартак» 31 августа встретится в гостях с рижским «Динамо».

Матч

Авангард - Спартак - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы:

Пьянов (Кугрышев), 16:50 (1:0). Орлов (Никонцев, Кузнецов), 19:15 (1:1). Петерссон (Густафсон, Мартынов), 30:37 (2:1). Хохлачёв (Лаюнен, Стоа), 44:31 (2:2). Семёнов (Лемтюгов, Лисов), 51:03 (3:2). Хохряков (Галимов), 56:32 (4:2).

Место и дата

28 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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