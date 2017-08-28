«Спартак» потерпел третье поражение в сезоне, уступив «Авангарду»

«Авангард» дома взял верх над «Спартаком» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Валентин Пьянов, Андре Петерссон, Кирилл Семенов и Петр Хохряков, у гостей - Евгений Орлов и Александр Хохлачев.

Красно-белые в четырех матчах потерпели три поражения, омичи одержали четыре победы.



1 сентября «Авангард» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Спартак» 31 августа встретится в гостях с рижским «Динамо».