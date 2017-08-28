«Партизан» объявил о возвращении Тошича (фото)
Источник: ФК «Партизан»Комментарии
Бывший хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич вернулся в чемпионат Сербии.
Как сообщает пресс-служба «Партизана», экс-игрок армейцев подписал контракт на 3 года. Отмечается, что футболист будет выступать под 7-м номером.
Zoran Tošic ponovo u dresu #FKP— FK Partizan (@FKPartizanBG) 28 августа 2017 г.
🖋 Ugovor potpisan na tri god
👋Dobro došao!
👋Welcome!
👋Willkommen!
👋Добро пожаловать! pic.twitter.com/esHlOe694Q
Ранее сообщалось, что у Тошича есть предложения из Турции, а также Германии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически