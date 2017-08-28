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«Партизан» объявил о возвращении Тошича (фото)

Источник:  ФК «Партизан»Комментарии

Бывший хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич вернулся в чемпионат Сербии.

Как сообщает пресс-служба «Партизана», экс-игрок армейцев подписал контракт на 3 года. Отмечается, что футболист будет выступать под 7-м номером.

Ранее сообщалось, что у Тошича есть предложения из Турции, а также Германии.

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