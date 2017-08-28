«Партизан» объявил о возвращении Тошича (фото)

Бывший хавбек московского ЦСКА Зоран Тошич вернулся в чемпионат Сербии.

Как сообщает пресс-служба «Партизана», экс-игрок армейцев подписал контракт на 3 года. Отмечается, что футболист будет выступать под 7-м номером.

Zoran Tošic ponovo u dresu #FKP

🖋 Ugovor potpisan na tri god

👋Dobro došao!

👋Welcome!

👋Willkommen!

👋Добро пожаловать! pic.twitter.com/esHlOe694Q — FK Partizan (@FKPartizanBG) 28 августа 2017 г.

Ранее сообщалось, что у Тошича есть предложения из Турции, а также Германии.