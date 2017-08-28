Этери Тутберидзе: Липницкая могла уйти из спорта гораздо раньше
Источник: Газета.RuКомментарии
Этери Тутберидзе, бывший тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру.
- Некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, при этом завоевав гораздо меньше медалей. Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такого количества медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить. Спорт - это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры, - цитирует Тутберидзе «Газета.Ru».
Ранее мать Юлии Липницкой рассказала, что российская фигуристка завершает свою спортивную карьеру.
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