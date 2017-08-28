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Александр Бубнов: Никто о ЦСКА не вытирает ноги. Не видел, чтобы кто-то сплавлял армейцев

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче ЦСКА – «Ахмат» в 8-м туре РФПЛ (0:1).

«Это не была тактическая ошибка Васина в моменте с голом, а был технический брак игрока. Там было и очень трудно определить судьям, вышел мяч за линию или нет. 

Главный судья точно ничего там не видел. А боковой арбитр был на дальней бровке, и еще скопление игроков. Нельзя сказать, что там была преднамеренная ошибка судей. Мне понравился ответ Акинфеева по этому моменту. Голкипер сказал, что команде не хватило злости, чтобы показать, кто на поле хозяин. 

Слова Гончаренко, что о клуб вытирают ноги? Никто о ЦСКА не вытирает ноги. Я не видел, чтобы кто-то специально сплавлял армейцев», – цитирует Бубнова «Спорт FM».

Матч

ЦСКА - Ахмат - 0:1 (0:1)

Голы

Садаев 45 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо

Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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