Константин Лепехин: Смолов вернулся – это уже факт

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о дубле нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче восьмого тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

– Смолов вернулся – это уже факт. Он в очередной раз подтвердил свои бомбардирские качества. Это очень большой плюс для «Краснодара» — все становится в свое русло. Федор своими голами доказал, что без него «быки» явно слабее, чем с ним, - рассказал Лепехин в интервью «Газете.Ru».

Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. В следующем туре краснодарская команда 10 сентября сыграет в гостях с «Уфой».