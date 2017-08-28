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Андрей Будогосский: Слова Гончаренко? Судейство в РФПЛ стало качественнее в два-три раза

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о возросшем качестве работы судей.

- Как оцените работы Вилкова в целом в этом матче? Гончаренко после игры сказал, что арбитры позволяют вытирать ноги о ЦСКА.
- Не хочу оценивать его работу. Могу сказать одно: нас пытаются обвинить в том, что мы работаем хуже, чем когда бы то ни было. Но вот простая статистика: в 64-х матчах только пять арбитров получили неудовлетворительную оценку. Это 7,9 процента от общего числа. В аналогичный период весной таких оценок было 14,9 процента. По осени прошлого года – 28,9. Думаю, комментарии излишни.

- Получается, качество судейства улучшилось в два-три раза.
- Да.

- Если говорить о 8-м туре, то, кроме матча с ЦСКА, были еще жалобы от клубов?
- Такого нет и быть не может. Потому что в соответствии с конвенцией УЕФА мы не принимаем никаких жалоб от клубов. Те просто не имею право вмешиваться в работу судей. А то, что говорит Гончаренко – это именно вмешательство. И, следовательно, нарушение конвенции УЕФА. Если этот специалист этого не знает, то я ему через СМИ разъясняю.

- ЦСКА действительно судят хуже остальных?
- За первые восемь туров против ЦСКА была допущена всего одна ошибка. С «Ахматом». Вот и все.

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