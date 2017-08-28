Татьяна Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Юлии Липницкой завершить профессиональную карьеру.

«Удивление в данном случае, наверное, не самое верное слово. У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у нее были веские причины принять такое решение.

Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться. И потом, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. 16-летние девочки уже выступают вовсю», – цитирует Навку RT.