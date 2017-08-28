Илья Авербух: Сотникова могла бы бороться за поездку на Олимпиаду

Хореограф Илья Авербух прокомментировал «Советскому спорту» заявление Аделины Сотниковой, которая пропустит олимпийский сезон из-за травмы.

- Аделина Сотникова объявила о том, что пропустит сезон, хотя изначально собиралась поехать на Олимпиаду и готовилась под руководством Евгения Плющенко. Пропустив столько времени, она могла бы побороться за путевку на Игры?

- Шанс есть всегда. Аделина совсем молодая спортсменка, ей 21 год, конечно, она могла бы бороться. Я, например, не испытывал по этому поводу большого скепсиса. Я думал, что в тандеме двух амбиций: Евгения Плющенко, как тренера, и Аделины, как действующей фигуристки, которая снова в строю, мог возникнуть уникальный синтез. Впрочем, многое говорило против такого развития ситуации. Кто-то считал, что это пиар, который способствовал поднятию интереса к школе Евгения и самой Сотниковой. Это изначально была ситуация 50 на 50, так получилось, что вторые 50 перевесили. Я бы сейчас рекомендовал больше не разыгрывать эту карту – что, вот со следующего сезона обязательно… Просто молчи и катайся, - сказал Авербух.