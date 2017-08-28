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Константин Лепехин: С приходом Семина у «Локомотива» словно появилась новая мотивация

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу «Локомотива» в матче восьмого тура против «Урала» (2:1).

– Есть футболисты, которые определяют результат. Вот Миранчук на данном этапе определяет успехи «Локомотива». Однако стоит отметить весь «Локомотив». С приходом Юрия Семина у «железнодорожников» словно появилась новая мотивация, - рассказал Лепехин в интервью «Газете.Ru».

Как в прошлом году горел энтузиазмом «Спартак», так в этом горит «Локомотив». И вообще это была лучшая игра тура, на мой вкус.

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