Тренировочные поля ЧМ-2018 в Ломоносове и Зеленогорске готовы на 50 процентов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своем канале в телеграме рассказал о подготовке баз и тренировочных полей в регионе к чемпионату мира по футболу.

- 4 тренировочных площадки должны быть готовы в Санкт-Петербурге к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Одна из них - на проспекте Металлистов - в мае этого года введена в эксплуатацию. Во время проведения Кубка Конфедераций площадка должна была быть использована как запасная, но качество газона на ней и готовность самого объекта была высоко оценена специалистами, и команды проводили на проспекте Металлистов основные тренировки. В настоящее время площадка передана спортивной детской школе «Зенит».

Две площадки - в Зеленогорске и Ломоносове - находятся в 50-процентной степени готовности. Строительно-монтажные работы на них завершаться в октябре. Спортивная площадка в Павловске готова на 15 процентов, закончен самый сложный процесс подготовительных работ, на прошлой неделе выполнены работы по котловану, дренажу поля. В сентябре на ней также будет уложен рулонный газон. В эксплуатацию площадка, по заданию Губернатора, должна быть введена в марте 2018 года, - написал Албин.

Напомним, на проспекте Металлистов находится стадион «Турбостроитель», который был задействован как тренировочное поле во время Кубка конфедераций.

Во время ЧМ-2018 в Петербурге и Ленинградской области в качестве тренировочных площадок будут использовать базу «Зенита» в Удельном парке, а также стадионы в Зеленогорске, Ломоносове и Павловске. Предыгровые тренировки планируется проводить на стадионах «Петровский» и «Турбостроитель», а также в Академии «Зенита».

Петербург примет семь матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа (одна из них - с участием сборной России), встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. Игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».