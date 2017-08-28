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Алексей Ягудин: Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад

Источник:  RT на русскомКомментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин прокомментировал уход Юлии Липницкой из профессионального спорта. 

«Сюрпризом для меня это уж точно не стало. Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад. Поэтому ничего удивительного тут не вижу. Могла ли она побороться с лидерами женской сборной России? Попытаться могут все, но есть объективная реальность», – цитирует Ягудина RT.

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