Митрюшкин в четвертый раз за шесть туров вошел в символическую сборную чемпионата Швейцарии

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.

Отметим, что Митрюшкин четвертый раз в этом сезоне попадает в символическую сборную швейцарской суперлиги.

Напомним, что в матче шестогого тура «Сьон» сыграл вничью с «Базелем» (1:1) и, набрав восемь очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.