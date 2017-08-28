Митрюшкин в четвертый раз за шесть туров вошел в символическую сборную чемпионата Швейцарии
Источник: BlickКомментарии
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Швейцарии. Об этом сообщает Blick.
Отметим, что Митрюшкин четвертый раз в этом сезоне попадает в символическую сборную швейцарской суперлиги.
Напомним, что в матче шестогого тура «Сьон» сыграл вничью с «Базелем» (1:1) и, набрав восемь очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.
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