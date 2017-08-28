Абденнур хочет перейти в «Марсель»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур и его представители задерживают переход в «Зенит», который, по информации СМИ, планировал арендовать игрока на два сезона.

Как сообщает RMC Sport, тунисец хочет вернуться во Францию и выступать за «Марсель», который также интересуется футболистом. Издание отмечает, что «Валенсия» готова отпустить Абденнура в марсельский клуб на правах аренды, чтобы не платить игроку зарплату. По данным источника, представители защитника затягивают переговоры с «Зенитом».

Также сообщается, что Абденнур прошел медицинский осмотр в Риме. Ранее «Валенсия» требовала за 28-летнего игрока 15-17 миллионов евро.

Напомним, Абденнур выступает за «Валенсию» с 2015 года после перехода из «Монако». В составе этих команд защитник играл против «Зенита» в Лиге чемпионов в сезонах 2014/2015 и 2015/2016.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании тунисец провел за «Валенсию» 13 матчей и заработал 4 желтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2020 года, его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в 6 миллионов евро.