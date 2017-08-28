Дубль Доуса помог «Барысу» обыграть «Северсталь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барыс» дома обыграл «Северсталь» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Найджел Доус (дважды), Даррен Диц и Талгат Жайлауов, у гостей - Александр Бумагин, Дмитрий Кагарлицкий и Максим Рыбин.
30 августа «Барыс» примет «Торпедо», а «Северсталь» 2 сентября сыграет дома с «Локомотивом».
Матч
Барыс - Северсталь - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Доус (Даллмэн), 16:27 (1:0). Бумагин (Кагарлицкий), 24:12 (1:1). Диц (Доус, M. Frattin), 24:34 (2:1). T. Zhailauov (Даллмэн, Диц), 34:46 (3:1). Кагарлицкий (Бумагин, Кудако), 38:26 (3:2). R. Maxim 43:19 (3:3). Доус (Даллмэн, Вэй), 56:49 (4:3).
Место и дата
28 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически