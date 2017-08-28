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Далер Кузяев: Сборы с Манчини – самые сложные в карьере

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о первом тренировочном дне на подготовительном сборе национальной команды перед товарищеским матчем с московским «Динамо». Игра состоится 3 сентября.

– Эмоции самые положительные, – скромно улыбается Далер. – Со всеми ребятами познакомился, атмосфера – прекрасная. Конечно, попасть в сборную было моей мечтой. 

– Вы – одно из главных открытий этого сезона в РФПЛ. С чем связан такой взлет?
– Конкретно сказать не могу. Так получилось, что удачно начал сезон, забил. Может, это связано с тем, что «Зенит» более атакующая команда. И это поспособствовало голам и голевым передачам.

– В «Зените» вы проявили себя и как игрок центральной зоны, и на фланге. Где вам удобнее?
– Разговоров по этому поводу с Черчесовым пока не было. Мне, на самом деле, без разницы – куда тренер поставит, там и буду играть. Но, конечно, предпочтение отдаю центру полузащиты.

– Санкт-Петербург сейчас самый футбольный город России, в котором на матчи РФПЛ приходят 45-50 тысяч человек. Это ощущается в неигровые дни?
– Иногда подходят сфотографироваться, но нечасто. А так, конечно, здорово, что у нас такая посещаемость. Надеюсь, так и дальше будет.

– Насколько непросто будет закрепиться в сборной?
– Не знаю. Многие ребята первый раз вызваны в команду. Все хотят себя проявить. Впереди у нас целая неделя и контрольная игра. Она многое покажет.

– Манчини – ваш первый зарубежный тренер. Сильно отличаются его тренировки от работы с российскими специалистами?
– Кардинальных отличий нет. Но Манчини делает большой акцент на тактике, силовой работе. 

– Спартаковцы после первых тренировок с Каррерой отмечали увеличившеюся интенсивность работы. В «Зените» также?
– Да, это были мои самые тяжелые сборы в карьере. Очень интенсивные и сложные тренировки. Столкнулся с подобным уровнем нагрузок впервые.

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