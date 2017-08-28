Далер Кузяев: Сборы с Манчини – самые сложные в карьере

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о первом тренировочном дне на подготовительном сборе национальной команды перед товарищеским матчем с московским «Динамо». Игра состоится 3 сентября.



– Эмоции самые положительные, – скромно улыбается Далер. – Со всеми ребятами познакомился, атмосфера – прекрасная. Конечно, попасть в сборную было моей мечтой.



– Вы – одно из главных открытий этого сезона в РФПЛ. С чем связан такой взлет?

– Конкретно сказать не могу. Так получилось, что удачно начал сезон, забил. Может, это связано с тем, что «Зенит» более атакующая команда. И это поспособствовало голам и голевым передачам.



– В «Зените» вы проявили себя и как игрок центральной зоны, и на фланге. Где вам удобнее?

– Разговоров по этому поводу с Черчесовым пока не было. Мне, на самом деле, без разницы – куда тренер поставит, там и буду играть. Но, конечно, предпочтение отдаю центру полузащиты.



– Санкт-Петербург сейчас самый футбольный город России, в котором на матчи РФПЛ приходят 45-50 тысяч человек. Это ощущается в неигровые дни?

– Иногда подходят сфотографироваться, но нечасто. А так, конечно, здорово, что у нас такая посещаемость. Надеюсь, так и дальше будет.



– Насколько непросто будет закрепиться в сборной?

– Не знаю. Многие ребята первый раз вызваны в команду. Все хотят себя проявить. Впереди у нас целая неделя и контрольная игра. Она многое покажет.



– Манчини – ваш первый зарубежный тренер. Сильно отличаются его тренировки от работы с российскими специалистами?

– Кардинальных отличий нет. Но Манчини делает большой акцент на тактике, силовой работе.



– Спартаковцы после первых тренировок с Каррерой отмечали увеличившеюся интенсивность работы. В «Зените» также?

– Да, это были мои самые тяжелые сборы в карьере. Очень интенсивные и сложные тренировки. Столкнулся с подобным уровнем нагрузок впервые.