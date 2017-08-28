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Жулиано: В Турции больше техничных игроков, чем в России

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, который этим летом перебрался в «Фенербахче», оценил уровень РФПЛ.

«Надеюсь сделать шаг вперед. В Турции больше техничных игроков, чем в России, поскольку там много контактной борьбы и единоборств.

Уже две недели я в «Фенербахче», и пока сыграл только один матч, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками», – цитирует игрока Globo.

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