Жулиано: В Турции больше техничных игроков, чем в России

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано, который этим летом перебрался в «Фенербахче», оценил уровень РФПЛ.

«Надеюсь сделать шаг вперед. В Турции больше техничных игроков, чем в России, поскольку там много контактной борьбы и единоборств.

Уже две недели я в «Фенербахче», и пока сыграл только один матч, но я счастлив и взволнован. Чемпионат в Турции сильный, со многими известными командами и игроками», – цитирует игрока Globo.