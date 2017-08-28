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Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артюхиным

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом информирует официальный сайт московской команды.

Как сообщается, соглашение рассчитано на один год. В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44 номером.  

Прошедший сезон Евгений провел в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности -14. Всего в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности +11.

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