Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артюхиным

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом информирует официальный сайт московской команды.

Как сообщается, соглашение рассчитано на один год. В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44 номером.

Прошедший сезон Евгений провел в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности -14. Всего в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности +11.