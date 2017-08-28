Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артюхиным
Источник: ХК «Динамо» (Москва)Комментарии
Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом информирует официальный сайт московской команды.
Как сообщается, соглашение рассчитано на один год. В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44 номером.
Евгений Артюхин пополнил состав московского "Динамо".— ХК «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 28 августа 2017 г.
Соглашение рассчитано на 1 год.https://t.co/mIl7oOUsLX#МыДинамо pic.twitter.com/WtFjxmDx1H
Прошедший сезон Евгений провел в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности -14. Всего в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности +11.
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