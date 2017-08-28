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Евгений Ловчев: Мы недооцениваем Семина, а «Локо» обыграл на выезде ЦСКА и «Спартак»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях 8-го тура.

- Одно из главных событий – очередная победа «Локомотива». Кто-то скажет, что «Локомотив» победил всего лишь «Урал» (2:1). Но уральцы проиграли первый раз в чемпионате. И даже, несмотря, на вопиющую ошибку вратаря сборной Гилерме, «Локо» выиграл.

Мы как-то недооцениваем «Локомотив», а значит, недооцениваем иСемина. А ведь команда уже обыграла на выезде ЦСКА и «Спартак».

Вот, что значит знания, уровень и характер тренера, который вернулся в родную команду. Это меня поражает и восхищает. Я очень рад, что один специалист и тройки тренеров, которые долго определяли лицо нашего футбола, – Семин. Романцев, Газзаев - подтверждает свой высокий класс. Подтверждает не только за себя, но и за этих двоих коллег по вратарскому цеху.

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