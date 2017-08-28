Константин Рауш: В Германии мало следят за российским чемпионатом

Защитник «Кельна» Константин Рауш – о первом вызове в сборную России.

– Все хорошо: игроки, условия, атмосфера. Был очень рад, когда мне позвонил тренер, рад, что приехал. Конечно, нужно время, чтобы со всеми познакомиться, – сказал Рауш.

– Волнуетесь, – заметил коллега то ли акцент, то ли действительно волнение в голосе защитника.

– Нет. Просто по-русски мне не так просто изъясняться.



– Что в Германии думают о российском футболе?

– Я всегда стараюсь смотреть матчи РФПЛ. Но, честно сказать, в Германии больше следят за испанским, английским чемпионатами. А за российским – мало.



– Сборная России играет порой в три центральных защитника. Вам такая схема удобна?

– Мне без разницы. В клубе мы играем по различным схемам, поэтому будут готов к любой.