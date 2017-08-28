«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Филип Ларсен, у гостей - Алексей Поникаровский и Брэндон Дефацио.
31 августа «Салават» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы:
Ларсен (Умарк, Зубов), 44:11 (1:0). Поникаровский (Дялога, B. Jaw), 48:16 (1:1). Дефацио (Мюттюнен), 59:58 (1:2).
Место и дата
28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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