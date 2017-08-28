«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню»

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Рижское «Динамо» в овертайме переиграло «Югру» Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом информирует официальный сайт московской команды.

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артюхиным Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил контракт с нападающим Евгением Артюхиным. Об этом информирует официальный сайт московской команды.