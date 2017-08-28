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«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Филип Ларсен, у гостей - Алексей Поникаровский и Брэндон Дефацио.

31 августа «Салават» примет ХК «Сочи», а «Куньлунь» днем позже сыграет на выезде с «Автомобилистом».

Матч

Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы:

Ларсен (Умарк, Зубов), 44:11 (1:0). Поникаровский (Дялога, B. Jaw), 48:16 (1:1). Дефацио (Мюттюнен), 59:58 (1:2).

Место и дата

28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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