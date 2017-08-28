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Станислав Черчесов: Матч сборной России против «Динамо»? Спасибо им, что выручили

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о товарищеском матче против московского «Динамо».

– Какие задачи решает контрольный матч с «Динамо»?
– Пока это слишком далекая история. Впереди тренировки, тесты – чтобы понять, в каком состоянии находятся игроки. К контрольному матчу будем готовится, как к обычной контрольной игре. С желанием правильно и играть, и подобрать футболистов. Не будет такого, что, раз все приехали, то и играть будут все. На поле выйдут только те, кто достоин.

– Матч против клуба – это разовая акция?
– Много раз уже объяснял этот момент. Но не поленюсь – и объясню еще раз. Во-первых, спасибо динамовцам за то, что принимают у себя на базе и согласились сыграть с нами, если мы не найдем соперника. Все-таки, считаю, неправильно проводить сбор без контрольного матча в конце. В тоже время понятно, что подобные игры – разовая акция. В следующий раз, когда мы снова будем хозяйкой чемпионата мира и у нас опять будут проблемы со спаррингами, тогда, наверное, ситуация может повториться.

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