Нету отправится в Стамбул 29 августа

Защитник «Зенита» Луиш Нету станет последним приобретением «Фенербахче» в летнее трансферное окно, сообщает NTV Spor.

По данным издания, 29 августа португалец прилетит в Стамбул. Прибытие рейса ожидается в 19:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» согласовал с игроком личный контракт. Перед этим турецкий клуб не смог приобрести защитника «Милана» Густаво Гомеса.

Напомним, по ходу летнего трансферного окна Нету интересовалась «Валенсия». Появлялась информация, что португалец может стать частью сделки по переходу из испанского клуба в «Зенит» защитника Аймена Абденнура.

29-летний португалец играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах Нету провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.

Летом из «Зенита» в «Фенербахче» перешел бразильский полузащитник Жулиано.