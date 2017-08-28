«Челси» близок к подписанию хавбека «Арсенала»

Как сообщает Sky Sports, до матча с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен обсудил свое будущее с Арсеном Венгером.

Согласно источнику, игрок сборной Англии дал понять наставнику «пушкарей», что намерен перебраться в «Челси».

О решении французского специалиста не уточняется, однако, источник уверяет, что «синие» согласны выполнить финансовые требования «канониров». Отмечается, что сумма сделки составит 35 млн фунтов, а медосмотр игрок пройдет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что футболист получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

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