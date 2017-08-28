В ФИФА прокомментировали выпуск в Европе футболок с нацистской символикой к ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала информацию о выпуске и продаже футболок с нацистской символикой, упоминанием чемпионата мира 2018 года и надписью: «На этот раз мы приедем летом».

- В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как ещё одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион, — заявили RT в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что в Европе продают одежду с нацисткой символикой, упоминанием ЧМ-2018 по футболу и надписью: «На этот раз мы приедем летом».