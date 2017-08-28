Конец карьеры Липницкой, контракты Ярмоленко и Тошича. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» знакомит вас в главными новостями понедельника:
Липницкая завершила спортивную карьеру
Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию»
Тошич вернулся в «Партизан»
Дембеле подписал контракт с «Барселоной»
Абденнур пройдет медосмотр для «Зенита»
Хоккейный «Спартак» потерпел третье поражение в сезоне
Артюхин стал игроком московского «Динамо»
Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года
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