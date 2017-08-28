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Конец карьеры Липницкой, контракты Ярмоленко и Тошича. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» знакомит вас в главными новостями понедельника:

Липницкая завершила спортивную карьеру

Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию»

Тошич вернулся в «Партизан»

Дембеле подписал контракт с «Барселоной»

Абденнур пройдет медосмотр для «Зенита»

Хоккейный «Спартак» потерпел третье поражение в сезоне

Артюхин стал игроком московского «Динамо»

Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года

Обязательно к прочтению: Андрей Будогосский: Если Гончаренко не понимает, что нарушает конвенцию УЕФА, я ему разъясню

Конек, задранный в небо. Юлия Липницкая завершила карьеру

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