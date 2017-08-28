Рижское «Динамо» в овертайме переиграло «Югру»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
У рижан заброшенными шайбами отличились Брэндон Макмиллан, Микс Индрашис и Лукас Лессио. У команды из Ханты-Мансийска точные броски на счету Ивана Лекомцева и Павла Варфоломеева.
В следующем матче «Динамо» 31 августа примет московский «Спартак». Днем позже «Югра» в гостях встретится с подмосковным «Витязем».
Матч
Югра - Динамо Р - 2:3 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Лекомцев (E. Skachkov, Пестушко), 6:53 (1:0). Варфоломеев 39:20 (2:0). МакМиллан (Индрашис, Кристо), 54:14 (2:1). Индрашис (МакМиллан), 59:47 (2:2). Лессио 61:03 (2:3).
Место и дата
28 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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