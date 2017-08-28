Рижское «Динамо» в овертайме переиграло «Югру»

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

У рижан заброшенными шайбами отличились Брэндон Макмиллан, Микс Индрашис и Лукас Лессио. У команды из Ханты-Мансийска точные броски на счету Ивана Лекомцева и Павла Варфоломеева.

В следующем матче «Динамо» 31 августа примет московский «Спартак». Днем позже «Югра» в гостях встретится с подмосковным «Витязем».