Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард4 : 2Спартак
Хоккей  Ак Барс0 : 0Амур
Теннис  Шарапова- : -Халеп
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Алдонин: Кто может купить ЦСКА? На ум приходит только Абрамович

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.

– Мне сложно комментировать, будет это на самом деле или нет. Скажу лишь, что как руководитель Евгений Леннорович – просто потрясающий человек. И то, что многие годы ЦСКА занимал лидирующие позиции в нашем футболе – это его большая заслуга.

При этом все мы понимаем, что сейчас непростая финансовая ситуация в клубе. Необходимы денежные вливания для того, чтобы она была по-настоящему конкурентоспособной как в Европе, так и для внутреннего чемпионата. Соперничать с тем же «Зенитом», который может купить кого угодно, очень сложно. Сам я в замешательстве и не понимаю, кто мог бы купить ЦСКА?

На ум приходит Роман Абрамович. Должен быть очень сильный руководитель, бизнесмен высокого уровня. При этом мне лично не важно, будет он болельщиком армейцев или нет. Главное, чтобы выполнял свои функции, – заявил Алдонин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Фенербахче» официально сообщил о переговорах с «Зенитом» по НетуТурецкий «Фенербахче» разместил на своем официальном сайте заявление по поводу перехода в команду защитника «Зенита» Луиша Нету.У Кокорина появился конкурент! Пять лучших игроков 8-го тура РФПЛУ Кокорина появился конкурент! Пять лучших игроков 8-го тура РФПЛ«Советский спорт» называет пятерку лучших игроков восьмого тура премьер-лиги.Константин Рауш: В Германии мало следят за российским чемпионатомЗащитник «Кельна» Константин Рауш – о первом вызове в сборную России.«Если Гончаренко не понимает, что нарушает конвенцию УЕФА, я ему разъясняю»«Если Гончаренко не понимает, что нарушает конвенцию УЕФА, я ему разъясняю»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал самое скандальное судейское решение 8-го тура.Андрей Червиченко: Гинер хочет уйти красиво, на пикеЭкс-президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гимнер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.
Футбол
Андрей Червиченко: Гинер хочет уйти красиво, на пике
Футбол
Евгений Ловчев: Мы недооцениваем Семина, а «Локо» обыграл на выезде ЦСКА и «Спартак»
Хоккей
Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Артюхиным
Футбол
Далер Кузяев: Сборы с Манчини – самые сложные в карьере
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евгений Гинер
Евгений Гинервсе новости
Евгений Алдонин
Евгений Алдонинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости