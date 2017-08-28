Евгений Алдонин: Кто может купить ЦСКА? На ум приходит только Абрамович

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал по просьбе «Советского спорта» информацию о том, что Евгений Гинер готов продать принадлежащий ему клуб ЦСКА.

– Мне сложно комментировать, будет это на самом деле или нет. Скажу лишь, что как руководитель Евгений Леннорович – просто потрясающий человек. И то, что многие годы ЦСКА занимал лидирующие позиции в нашем футболе – это его большая заслуга.

При этом все мы понимаем, что сейчас непростая финансовая ситуация в клубе. Необходимы денежные вливания для того, чтобы она была по-настоящему конкурентоспособной как в Европе, так и для внутреннего чемпионата. Соперничать с тем же «Зенитом», который может купить кого угодно, очень сложно. Сам я в замешательстве и не понимаю, кто мог бы купить ЦСКА?

На ум приходит Роман Абрамович. Должен быть очень сильный руководитель, бизнесмен высокого уровня. При этом мне лично не важно, будет он болельщиком армейцев или нет. Главное, чтобы выполнял свои функции, – заявил Алдонин.