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«Фенербахче» официально сообщил о переговорах с «Зенитом» по Нету

Источник:  ФК «Фенербахче»Комментарии

Турецкий «Фенербахче» разместил на своем официальном сайте заявление по поводу перехода в команду защитника «Зенита» Луиша Нету.

- Клуб, Нету и «Зенит» начали переговоры по трансферу игрока. Луиш прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи, - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» согласовал с защитником условия контракта. 

Напомним, 29-летний португалец играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах Нету провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.  

Летом из «Зенита» в «Фенербахче» перешел бразильский полузащитник Жулиано. 

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