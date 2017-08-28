«Фенербахче» официально сообщил о переговорах с «Зенитом» по Нету

Турецкий «Фенербахче» разместил на своем официальном сайте заявление по поводу перехода в команду защитника «Зенита» Луиша Нету.

- Клуб, Нету и «Зенит» начали переговоры по трансферу игрока. Луиш прилетит в аэропорт Стамбула сегодня в час ночи, - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» согласовал с защитником условия контракта.

Напомним, 29-летний португалец играет за сине-бело-голубых с зимы 2013 года после перехода из итальянской «Сиены». Во всех турнирах Нету провел за «Зенит» 154 матча и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2019 года. В сезоне 2017/2018 защитник провел четыре матча в РФПЛ.

Летом из «Зенита» в «Фенербахче» перешел бразильский полузащитник Жулиано.