Бойцы UFC не будут проводить боксерские поединки, заверил президент организации
Источник: BoxingsceneКомментарии
Глава UFC Дэйна Уайт исключил возможность выступления бойцов смешанного стиля в боксерских поединках.
26 августа американец Флойд Мэйвезер нанес поражение ирландцу Конору Макгрегору, который является чемпионом UFC. Бой проходил по правилам бокса.
«Даже не хочу об этом говорить. То была встреча двух суперзвезд. Редкое и особенное событие для всех, но я не собираюсь повторять подобное», – цитирует Уайта BoxingScene.
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